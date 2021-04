Hockey in Line, la Kemarin Campomarino ospita il Bari

Domenica 11 aprile 2021 la Kemarin Hil di Campomarino torna a giocare sul proprio campo di casa due incontri valevoli per il Campionato Nazionale di Serie C.

Avversario sempre il Bari, che dopo le due sconfitte subite in casa verrà sicuramente per vincere e riagganciare i molisani per ora in testa in classifica.

Incontri alle ore 12 e ore 15 all’Impianto Polivalente Paiotti. Gli atleti e lo staff come da direttiva anti Covid per i campionati di interesse nazionale, giocano solo previo tampone in totale sicurezza. Main sponsor per la serie C Ristorante Braceria Lo Sfizietto 2.0.

La Kemarin HIL si allena il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30. Per info 393/8165746. Iscrizioni sempre aperte per maschi e femmine a partire dagli 8 anni.