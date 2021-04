Hockey in Line, altre due vittorie per la Kemarin contro il Bari

Ancora due vittorie per la Kemarin Hil, squadra di Hockey in Line di Campomarino che regge ad un primo match molto intenso, con la squadra avversaria che gioca il tutto per tutto, ma si trova di fronte all’ottima prestazione del portiere di casa Kemarin Mario Francesco Desiderio, che, grazie al suo 93% di parate rende la porta invalicabile.

Il primo incontro contro il Bari finisce 5-3 per la Kemarin Hil. Nella seconda partita, la Kemarin Hil chiude l’incontro sul 10-6 e guadagna altri 6 punti importantissimi per la classifica generale. In campo per la Kemarin Hil: Caringella Raffaele, Amedei Salvatore, Zotta Giuseppe, Giuseppe Bitri, Chimisso Daniele, Ventrudo Angelo, Stalla Daniel, Corfiati Vincenzo, Verratti Antonio, Pontercorvi Simone, Pontecorvi Gabriele, Calabrese Valerio, Tamburri Alessandro ed i super portieri Massimo Lecce e Mario Francesco Desiderio.

La Kemarin HIL si allena il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18.30 alle 20.30. Per info 393/8165746. Iscrizioni sempre aperte per maschi e femmine a partire dagli 8 anni.