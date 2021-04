Un nuovo inizio

La novità del decreto del Governo è rappresentata dalle certificazioni obbligatorie per viaggiare: “Vaccinazione, guarigione o tampone nelle 48 ore precedenti”. Il titolare della ‘Empire Travel’, Giuseppe Gennarelli, si dice ottimista: “C’è grande voglia di ricominciare dopo mesi bui, riaccendiamo le luci per non spegnerle più”. Rosaria Trotta di ‘Di Paola Viaggi’: “Siamo fermi da oltre un anno, speriamo in un’accelerata sui vaccini”.