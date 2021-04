H2O Sport, buon esordio stagionale a Campodipietra per i Master

Meno muscoli, sicuramente più cuore, nell’edizione 2021 dei campionati regionali master, che si sono disputati nella mattina di domenica 28 marzo.

Nonostante la squadra in versione mini, con dodici atleti in vasca, buone sono state le prestazioni degli atleti dell’H 2 O Sport, malgrado la riduzione degli allenamenti, dovuti alle restrizioni covid. In un periodo assai delicato come quello che si sta vivendo, essere tornati a gareggiare è stato un punto di partenza importante. Averlo fatto con buone prestazioni, ha rappresentato un trampolino di lancio per il futuro. Vediamo nel dettaglio i risultati dei biancorossi nella kermesse di Campodipietra.

Davide Tavaniello ha chiuso i 50 stile libero 31”61 e i 50 rana con il crono di 38”49. Bene si è comportato il suo compagno di squadra Alessandro Fioralba impegnato nei 100 stile libero (59”86) e nei 100 misti 1’10”57. Nello stile libero a difendere i colori del team molisano è sceso in vasca anche Alfredo Scipioni che ha coperto i 50 in 31”47 e i 100 in 1’14”28. Giovanni Carmellino ha completato i 50 stile in 33”97 e i 50 farfalla in 39”44. Buoni riscontri sono arrivati anche da Fausto Di Niro che ha completato i 100 rana in 1’42”94 e i 200 in 3’39”17. Marco Iacono ha fermato i cronometri a 1’30”98 nei 100 rana e ha coperto i 100 stile con il tempo di 1’19”91. Renato Sottile è sceso in vasca per la gara dei 100 stile (1’41”82) e per quella dei 50 rana (55”97).

Nando Massarella ha completato i 50 rana in 44”56 e i 100 misti in 1’36”38. A rappresentare in maniera egregia la società del presidente Tucci ci hanno pensato anche due donne: Lucrezia Ceccarani in vasca nei 50 stile (34”08) e nei 100 stile (1’16”50) e Marzia La Vecchia in gara nei 50 rana (39”68) e nei 100 misti (1’17”25).