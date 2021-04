Guasto Telecom, Guglionesi resta senza internet

Le prime segnalazioni da parte dei cittadini sono scattate intorno alle 9:15 di oggi, 20 aprile. Problemi alla linea internet in diverse zone di Guglionesi, dove i modem hanno acceso la spia rossa senza volerne sapere di riavviarsi. Già decine le chiamate a Tim, gestore telefonico e coi tecnici ora sono impegnati nella risoluzione di un guasto che, dalle prime informazioni, sembrerebbe essere molto esteso e riguardare quasi tutto il paese.

Innumerevoli i disagi per i cittadini, soprattutto per quanti sono in regime di smart working e si sono trovati improvvisamente privati dello strumento essenziale di lavoro. Secondo quanto riferito dai centralinisti del numero 187, il guasto non verrà risolto prima di stasera o domattina, 21 aprile.