Grossa buca alla rotatoria di fronte alla caserma di Termoli, partiti lavori di sistemazione

Una grossa buca si è aperta nelle scorse ore sull’asfalto all’incrocio davanti alla caserma dei carabinieri di Termoli, tale da richiedere un intervento urgente di sistemazione.

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale Gianfranco Bove ha reso noto che “a causa del manifestarsi di alcuni gravi dissesti con deformazione della pavimentazione stradale in corrispondenza dell’incrocio a rotatoria tra via Pertini, via Madonna delle Grazie e via Brasile, si sono resi necessari interventi urgenti di ripristino che si protrarranno per alcuni giorni con inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Si invita a procedere con prudenza e ci si scusa per i procurati disagi all’utenza”.

Il traffico all’incrocio è lievemente rallentato ma regolare.