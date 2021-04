Da qualche giorno il commercio itinerante è tornato a fare la sua comparsa in piazza del Papa a Termoli, da dove era stato vietato dallo scorso gennaio. Infatti il Comune tramite una determina dello scorso 19 aprile del dirigente del settore Patrimonio ha concesso due spazi a due diversi venditori ambulanti di frutta e verdura per la vendita delle cosiddette primizie.

In questo modo i due fruttivendoli hanno la possibilità di vendere in piazza Giovanni Paolo II, soltanto dalle 16 alle 20 da aprile fino ad agosto, frutta e ortaggi maturati in maniera precoce e considerati particolarmente pregiati (fave e ciliegie per fare un esempio). Resta da capire chi dovrebbe andare a controllare se vendono solo primizie o meno, ma questo aprirebbe ad altri ragionamenti.

Il fatto è che se tre mesi fa l’ordinanza aveva fatto molto discutere ed era stata fortemente contestata sia dagli stessi commercianti che dalla Confesercenti Termoli, ora questo via libera sta provocando a sua volta le reazioni contrarie di quegli ambulanti rimasti fuori da questo permesso.

“Stanno facendo figli e figliastri – commenta uno dei commercianti itineranti che da tre mesi è costretto a trovare altre sistemazioni per il proprio furgoncino -. Non capiamo il perché della discriminazione: se a gennaio ci avevano detto che i nostri furgoncini creavano problemi alla sicurezza stradale, visto che i clienti parcheggiano spesso sul ciglio della strada, che cosa è cambiato adesso? Non ci sono gli stessi rischi di assembramento?”

Reazioni come queste sono arrivate anche agli amministratori comunali, i quali ne stavano già discutendo in Commissione Attività produttive. Fra le possibilità al vaglio quella di un regolamento che fissi delle postazioni in piazza del Papa o in altre vie della città in cui gli ambulanti potranno sistemarsi senza timore di sanzioni.

A complicare tutto ci si è messa la situazione epidemiologica con i rischi di assembramento che hanno portato il Comune a cercare di evitare che in piazza Giovanni Paolo II si creasse una sorta di mini mercato non regolamentato. Ora però questa sorta di deroga rimette tutto in discussione.

Con l’arrivo della bella stagione ormai imminente appare necessario mettere mano alla questione ed evitare discriminazioni di ogni sorta così da consentire agli ambulanti di poter lavorare in sicurezza e nel rispetto delle regole. D’altronde ciò che chiedono è un diritto, non un favore.