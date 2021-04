Giuseppe Mignone vince il Trofeo Bocciodromo Comunale

Giuseppe Mignone, atleta di Benevento portacolori della Bocciofila Monforte Campobasso, ha vinto il Trofeo Bocciodromo Comunale, gara regionale di bocce, specialità individuale, organizzata dal Bocciodromo Comunale Campobasso. Mignone, in finalissima, ha battuto un altro atleta sannita, Valentino Grieco della Padulese in un incontro a senso unico per l’atleta di categoria A, che l’anno scorso ha giocato con i partenopei della Santa Chiara.

Sul gradino più basso del podio un altro giocatore della Bocciofila Monforte, Michele D’Elia; mentre, in quarta posizione si è classificato Cristiano Paparella della Bocciofila Avis Campobasso.

Al quinto posto ancora un atleta della Monforte Campobasso, il campano Giuseppe Ferrara. Sesta piazza per Francesco Massimiano della Padulese, settimo posto per Giuliano D’Alessandro del Morgione Ripalimosani, ottava posizione per Luigi Massimo della Monforte Campobasso. Al nono posto Stefano Pellicanò della Madonna delle Grazie Termoli, decimo il venafrano Mario Punzi della Folgore Cassino, undicesima posizione per Carmelo Arietano del Bocciodromo Comunale Campobasso.

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise; mentre, gli arbitri di partita sono stati Franco Colavecchia, Silvio Calabrese, Antonio Iacobucci e Luca Iacobucci.

Prossimo appuntamento domenica 25 aprile 2021, quando è in programma un Individuale regionale, organizzato dalla Bocciofila Frosolonese, una gara per ricordare Filippo Colaneri (Pantera).