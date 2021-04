Giornata Mondiale dell’Arte, alunni a lezione per ‘Educare alla bellezza’

Questa mattina, martedì 13 dalle 10 le classi del Comprensivo dell’IC Difesa Grande, hanno partecipato all’evento dedicato esclusivamente alla Giornata Mondiale dell’Arte-World Art Day che si festeggia ogni anno il 15 aprile, giorno in cui ricorre il compleanno di Leonardo Da Vinci, motivo per il quale, questa giornata è stata istituita proprio in questa data.

L’Evento in calendario già dal mese di novembre, quando è stato avviato il nostro macro progetto di Ed. Civica” La Gentilezza un filo che unisce” all’interno del quale si parla di Ecologia, Arte, Cultura. “Educare alla bellezza, certo che solo così si potrà formare cittadini consapevoli.

L’evento culturale incentrato sull’Arte nello specifico sul nostro Patrimonio artistico culturale della nostra città, è stato ideato e organizzato dalla Professoressa di Arte, Carla Di Pardo, in stretta collaborazione con la Dirigente, Professoressa Luana Occhionero a a tutto il team dei colleghi. Ospiti il Professore del liceo Artistico Michele Carafa artista e scultore per parlare di quanto è importante che il Comune abbia investito in opere d’arte e soprattutto omaggiando illustri personaggi della nostra città di Termoli come Perrotta, Cappella e Jacovitti, commissionandole ad artisti che hanno realizzato le tre sculture bronzee posizionate lungo il Corso nazionale.

Carafa ha parlato inoltre della differenza tra scultura in marmo o pietra e modellato in argilla e in seguito la realizzazione in bronzo, di quanto sia importante averne conoscenza e coscienza, averne cura, custodirle, rispettarle e apprezzare le opere d’arte.

Ha partecipato anche Paola Palombino, Presidente fondatrice di Turismol, per parlare dell’importanza e della conoscenza del patrimonio artistico culturale presente a Termoli e nel territorio circostante, dialogando sugli stessi temi con l’artista e con gli alunni in un dibattito costruttivo si fino di firmare dei cittadini migliori e consapevoli. L’Evento è andato in diretta streaming su Facebook da parte di Zona Rossa Webtv.

La Giornata Mondiale dell’Arte-World Art Day, come già detto è il 15 aprile e la professoressa Di Pardo ha organizzato per il Comprensivo Schweitzer un altro evento: “Passeggiata nel Borgo” e anche questo rientra nel Progetto di Educazione civica.

Questa volta l’evento si terrà in presenza: verrà accompagnata la classe 2A coinvolta nel progetto, per educare al bello, a piedi, nel Borgo Vecchio, dove ci sarà Oscar De Lena, Presidente dell’Archeoclub di Termoli, che accompagnerà gli alunni in un tour di circa due ore, a passeggio per le strade del Borgo marinaro, dove incontreranno l’arte, la cultura le tradizioni, per vivere direttamente il prezioso patrimonio artistico e culturale. Alla fine della passeggiata, gli alunni saranno riaccompagnati a scuola.