Franco Morelli dall’Ospedale di San Giovanni Rotondo a direttore di oncologia del Gemelli

Termoli

A breve anche l'attivazione della postazione drive through nel parcheggio del San Timoteo. Oggi il taglio del nastro dei moduli pensati come un prolungamento dell'area grigia dell'ospedale, alla presenza dei vertici Asrem e istituzionali. Il sindaco Roberti: "Tassello per ridare centralità al nostro ospedale". Il governatore Toma ha auspicato riaperture rapide in Molise.