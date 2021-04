I 3 giorni di regime speciale

Lungomare nord e sud interdetti nei tre giorni di “regime speciale”, con restrizioni rafforzate, per le festività di Pasqua. Da Sabato santo a lunedì in Albis, le regole sugli spostamenti in Molise. San Martino in Pensilis, negozi chiusi a Pasquetta per ordinanza del sindaco.