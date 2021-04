Festa della Liberazione, i messaggi istituzionali

Per lungo tempo ostaggio di un certo ideologismo fuorviante che ne aveva egemonizzato l’appartenenza, da qualche anno il 25 aprile è rientrato nell’alveo della verità storica, che poi è quello di una data in cui si celebra la liberazione dalla dittatura nazifascista e l’inizio di un percorso virtuoso che portò alla nascita di un Paese libero, democratico, repubblicano, garantito dalla Costituzione. A scrivere questa grande pagina democratica, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, concorse una pluralità di soggetti, di diversa estrazione politica, militare e religiosa, accomunata dall’obiettivo di liberare il Paese dagli oppressori.

Brigate partigiane e Comitato nazionale di liberazione, soldati italiani confluiti prima nel Corpo italiano di liberazione, poi nei Gruppi di combattimento, contingente alleato formato da soldati statunitensi, inglesi, canadesi, australiani, neozelandesi, sudafricani, indiani, polacchi, francesi, algerini, tunisini, senegalesi e goumier, marocchini di etnia berbera, perfino una Brigata ebraica costituita da cinquemila volontari provenienti dalla Palestina: uniti contro la barbarie e per dare all’Italia le libertà negate dal ventennio fascista.

Il 25 aprile è, innanzitutto, la data in cui dobbiamo ricordare il coraggio e il valore di tante donne e di tanti uomini che lottarono per un nobile ideale. Molti persero la vita combattendo per la patria, altri morirono in terra straniera, la nostra, e questo rende ancor più significativo il loro sacrificio.

Non mancarono gli atti di eroismo, individuali e collettivi, che caratterizzarono quegli anni, dal settembre del 1943 all’aprile del 1945. Tutto questo è la Resistenza.

Anche il Molise ha pagato il suo tributo di vittime, circostanza che è stata giustamente ricordata in molti centri della regione attraverso l’intitolazione di strade alla Resistenza e ai suoi martiri.

Chi in questi anni si è battuto per restituire armonia politica alla Festa della Liberazione è stato il Presidente Mattarella. Un’azione meritoria, quella operata dal Capo dello Stato, che ha contribuito in modo determinante al recupero di quello spirito unitario all’insegna del quale dobbiamo celebrare il 25 aprile e ricordare quanti hanno concorso alla fondazione di un’Italia libera e democratica.

Donato Toma, Presidente della Regione Molise

La Provincia di Campobasso ha aperto la Settimana Civica con un webinar dal tema ‘L’Italia in 3 tappe: 25 aprile 1945, 2 giugno 1946, la Costituzione italiana’. Un appuntamento al quale hanno contribuito in maniera determinante gli studenti degli istituti scolastici, prendendo parte all’interessante mattinata di lunedì 19 aprile.

È stato un modo per celebrare la ricorrenza, attraverso i ragazzi protagonisti del dibattito, che rappresentano il futuro della nostra società civile.

Compito delle istituzioni è quello di non dimenticare e, quindi, di rinnovare la memoria rispetto agli eventi che hanno contraddistinto la nostra storia. Un compito non semplice perché, attraverso l’analisi storiografica, possiamo continuare a leggere e riflettere sulle pagine degli eventi passati.

Il 25 aprile, Liberazione dal nazi-fascismo, rappresenta una data di speranza. Tanti i giovani, nostri nonni, che lottarono per la libertà, un concetto spesso scontato. Ma il significato del 25 aprile è anche rinascita e fiducia verso il futuro. Oggi più che mai non possiamo che fare tesoro di questi sentimenti: privati della nostra libertà dalla pandemia, non possiamo che augurarci, attraverso la campagna vaccinale, un futuro migliore. Per tutti. Libertà, oggi, vuol dire anche poter riaprire le proprie attività, chiuse per l’emergenza sanitaria. La fiducia verso il futuro riguarda, anche e soprattutto, tutti gli operatori commerciali, duramente provati dalle restrizioni anti-Covid.

Il mio pensiero, in questa giornata simbolica, va a quanti 76 anni fa ci hanno permesso di vivere in un’Italia democratica, libera e con le garanzie dettate dalla Costituzione. E va anche a tutti gli operatori che, a causa delle restrizioni della libertà, stanno soffrendo e ai quali deve andare la vicinanza delle istituzioni.

Oggi stiamo vivendo una nuova Liberazione, per la quale occorrono le giuste attenzioni. In Molise, da lunedì 26, saremo in fascia gialla: per proseguire nel cammino verso la libertà serviranno cautela e responsabilità da parte di tutti i cittadini, continuando a rispettare tutte le norme di sicurezza per prevenire il contagio.

Francesco Roberti, Presidente della Provincia di Campobasso