“Eravamo stufi di stare a casa”, fermati 4 giovani a spasso con la macchina. Elevate 13 multe

I carabinieri di Isernia, nell’ambito dei servizi preventivi disposti per verificare il rispetto di divieti e restrizioni stabiliti per le zone rosse nei giorni 3, 4 e 5 aprile, hanno perlustrato il territorio di competenza riscontrando diverse violazioni che sono state puntualmente contestate ai trasgressori.

In particolare, i militari della Stazione di Macchiagodena, in orario notturno, hanno proceduto nei confronti di quattro persone, di cui tre sorprese in giro con l’autovettura senza meta, usciti perché stanchi di stare in casa ed un’altra che alla guida del proprio mezzo sosteneva di essere di ritorno da casa di un amico ove era restato sino a tarda ora.

In un’altra circostanza, i carabinieri di Forli del Sannio hanno individuato 4 persone che verso la mezzanotte erano ferme nei pressi di un bar chiuso intenti a chiacchierare, noncuranti del coprifuoco che imponeva loro la permanenza in casa dopo le 22.

I carabinieri di Rionero Sannitico invece, nel corso del servizio di pattuglia, attirati da forti schiamazzi provenienti dall’interno di un’abitazione sita nei pressi della strada, hanno accertato la presenza all’interno di 5 giovani, appartenenti a diverse famiglie, che si erano riuniti per trascorrere la serata insieme a festeggiare e preparare dei cibi. Nessuno di essi indossava la mascherina.

Complessivamente sono state elevate 13 contravvenzioni, per un ammontare complessivo di 6.800 euro.