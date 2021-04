Anche il sindacato Soa si schiera in opposizione al progetto di due parchi eolici fra Campomarino e Portocannone.

“Territori antichi carichi di storia e di bellezze naturali, di Carresi e vigneti eccellenti. É notizia di pochi giorni come da affissione Albo Pretorio del comune di Portocannone che la già nota società Re plus Srl formata anche da alcuni noti signori del vento molisani ha presentato vari progetti e in particolare quello di un parco eolico sul territorio di Portocannone denominato Campomarino, tutto già avviato presso la regione Molise con tanto di espropri di terreni, vigneti, uliveti. Come al solito l’ente regionale se ne lava le mani e in silenzio” scrive il Sindacato Operai Autorganizzati.

La stessa sigla sindacale fa sapere che si sta attivando per “costituire un comitato unitario di lotta” e sta invitando in queste ore “le associazioni e i liberi cittadini della costa molisana e non solo compresi i produttori del territorio, delle amministrazioni comunali in primis quella di Portocannone che chiaramente già ha espresso la sua contrarietà al progetto. L’unione fa la forza, opponiamoci senza se e senza ma contro chi vuole calpestare impropriamente con arroganza affaristica i nostri territori”.