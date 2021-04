Elisabetta Lancellotta, il volto giovane del Molise nel Consiglio nazionale del Coni

Si chiama Elisabetta Lancellotta, è di Isernia ed è stata eletta nel Consiglio Nazionale del Coni come rappresentante delle Delegazioni Provinciali delle regioni del Sud. La bella notizia è giunta oggi, 21 aprile, quando i delegati provinciali hanno eletto i loro rappresentanti per l’organo assembleare dell’ente. Per la bella e giovane dirigente sportiva del capoluogo pentro, che ha ricevuto anche le congratulazioni del presidente Malagò (con lei in foto), è stata una riconferma.

42 anni e consigliera comunale, Elisabetta Lancellotta ha lo sport nel dna: il padre era Mario Lancellotta, ex esponente della Democrazia Cristiana di Isernia deceduto nel 2004. A lui è dedicato lo stadio di contrada Le Piane.