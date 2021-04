Ecco 5 film che ti aiuteranno a migliorare il business english

Se hai deciso di seguire un corso di Business English per avere maggiori opportunità di lavoro nelle aziende, nelle banche o in qualche multinazionale, imparerai un inglese settoriale usato negli ambiti professionali. Parlerai l’inglese dei manager e questo ti permetterà di comunicare con i colleghi o i fornitori nel mondo degli affari. Con il business English non impari solo a parlare in specifici contesti ma anche a scrivere presentazioni e redigere lettere ed e-mail: conoscere l’inglese per le imprese renderà molto più interessante la tua candidatura. Sicuramente le lezioni di business english online sono lo strumento principale ma anche il cinema può essere di grande aiuto: ci sono almeno 5 film (qui altri) che ti aiuteranno a migliorarlo.

The Wolf of Wall Street

In questo film Leonardo DiCaprio interpreta un broker newyorkese che dopo aver iniziato la carriera a Wall Street viene licenziato a causa del “lunedì nero” del 1987, giorno in cui precipitarono i titoli quotati. In questa pellicola cinematografica troverai il linguaggio specifico del mondo degli affari.

Wall Street-Il denaro non dorme mai

Interpretato da Michael Douglas nel 2010, narra le vicende di Gordon Gekko uscito dal carcere dove lo avevano portato le speculazioni nell’insider trading. Tra le frasi famose:

Money never sleeps: il denaro non dorme mai

Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit: l’avidità è giusta. L’avidità funziona. L’avidità chiarisce, taglia e cattura l’essenza dello spirito evolutivo.

Lunch is for wimps: il pranzo è per chi non ha niente da fare.

Enron: The Smartest Guys in the Room Enron–L’economia della truffa

Documentario del 2005 sul fallimento della multinazionale Enron Corporation in seguito ai comportamenti scorretti dei vertici aziendali. Sentirai parlare di bilanci e di investimenti in questo legal thriller che racconta della Enron e dei risparmi di milioni di persone andati in fumo. Tra le frasi più note:

You are the only financial institution that can’t produce a balance sheet or cash flow statement with their earnings: sei l’unico istituto finanziario che non può produrre un bilancio o un rendiconto del flusso di cassa con i propri guadagni.

The Social Network

Tra i film per imparare il business english c’è questo che parla della clamorosa ascesa di Mark Zuckerberg e della creazione di Facebook, diventato in poco tempo una macchina da soldi. Tra le battute più ricordate:

A million dollars isn’t cool. You know what’s cool? A billion dollars. Un milione di dollari non è bello. Sai cosa è bello? Un miliardo di dollari.

Margin Call

Questo film del 2011 è utile per il business english già dal titolo: con il termine Margin Call, infatti, si intende la telefonata che il broker fa al cliente per comunicare che il margine è stato azzerato e il titolo sarà venduto in perdita se non integra con nuovo capitale. Tra le frasi più famose: