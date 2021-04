È davvero possibile contrarre il Covid-19 attraverso il fumo della sigaretta?

https://pixabay.com/it/photos/sigaretta-fumo-sigaretta-accesa-110849/

Da una recente ricerca condotta dall’University of Technology di Sidney in collaborazione con l’Università di Stanford è emerso che il soggetto fumatore ha più possibilità di contrarre il covid-19. Oltre ai fumatori attivi, a rischaire il contagio sono anche i fumatori passivi e i fumatori di sigarette elettroniche perchè il fumo stimola la produzione degli Ace-2, i recettori che agevolerebbero l’ingresso del virus nell’organismo. Sebbene lo studio pubblicato sulla rivista MedRxiv non sia stato ancora sottoposto al parere determinante della Comunità Scientifica, pare abbia già prodotto degli effetti sulle coscienze di parecchi fumatori portandoli alla saggia decisione di abbandonare la sigaretta. Il modo migliore per smettere di fumare è quello di usare metodi alternativi preferibilmente a combustione zero.

La dipendenza da tabacco causa diversi problemi di salute che a lungo andare possono causare la morte dell’individuo, infatti, come sappiamo, le cartine delle sigarette contengono sostanze cancerogene che bruciando causano dei danni irreparabili ai polmoni. Nelle nazioni in cui è consentito sempre più gente intenzionata a smettere di fumare ricorre allo snus, il tabacco aromatizzato in bustine da consumare in modo discreto appoggiandolo sulla parte superiore della gengiva. Attraverso le mucose la nicotina viene assorbita velocemente dall’organismo quindi le bustine di tabacco in cui è contenuta una forte percentuale di nicotina non sono adatte ai principianti. Lo snus è stato introdotto per la prima volta in Svezia, una nazione da sempre all’avanguardia in cui è possibile trovare le colorate scatolette con le bustine di tabacco negli snusdirect online o all’interno dei normalissimi distributori che si incontrano passeggiando per le strade cittadine. Ovviamente non si può dire che la nicotina contenuta nelle bustine sia salutare per l’individuo perchè crea comunque una dipendenza, per cui è preferibile evitare di consumare il prodotto in quantità eccessive.

Qualora l’uso dello snus diventasse legale in tutta Europa sicuramente i parchi e i centri storici delle nostre città sarebbero più puliti in quanto i fumatori non avrebbero più modo di inquinare l’ambiente gettando per terra cenere e mozziconi di sigarette. I vantaggi derivanti dall’introduzione dello snus nella nostra nazione andrebbero a beneficio soprattutto dei fumatori passivi che smetterebbero una volta e per tutte di respirare il fumo prodotto dalla sigaretta dei propri interlocutori. A trarre vantaggio dal consumo delle bustine di tabacco sarebbero anche i padroni di bar e ristoranti che molto spesso, per venire incontro alle esigenze di alcuni loro affezionati clienti, sono stati costretti ad allestire all’interno dei locali una sala dedicata ai fumatori.