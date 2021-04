Docente della scuola media “Montini” positivo, disposta la Dad per sette classi

Alla scuola media “Montini” di Campobasso, sette classi da lunedì prossimo seguiranno le lezioni in Dad fino al prossimo 30 aprile. In attesa che i genitori, dopo aver messo in isolamento i propri figli, valutino se sintomatici e procedano in questo caso agli accertamenti clinici previsti.

In caso contrario il 3 maggio prossimo potranno tornare in classe con un’autocertificazione a firma delle famiglie nelle quali si dichiara che i ragazzi “non presentano sintomi relativi ad eventuali infezioni da covid”.

Un docente è risultato positivo al Sars-Cov-2 ma il suo ultimo contatto con le classi in questione, risalirebbe allo scorso fine settimana. Oggi l’esito che ha indotto il dirigente scolastico – nel pieno rispetto del regolamento d’istituto nonché delle circolari ministeriali che disciplinano la Dad – ad attivare la didattica a distanza e ad avvisare le famiglie dei ragazzi affinché ottemperino a tutte le misure di sicurezza previste in questi casi.