Discarica abusiva in contrada Passo San Rocco, c’è di tutto: dai rottami ferrosi agli elettrodomestici

Queste immagini, corredate da alcune righe di rammarico per quanto costretta a fotografare, sono di una lettrice che ha inviato in redazione una mail per denunciare lo stato di degrado in cui versa contrada Passo San Rocco, periferia sud della città di Termoli.

Dalle foto, infatti, si vede bene lo stato di abbandono di una zona fra l’altro caratterizzata anche da verde, alberi e natura. E tutto deturpato e inquinato dalla mano dell’uomo con l’abbandono sconsiderato e abominevole di rifiuti.

Nelle immagini si vedono frigoriferi, paraurti, sanitari, sacchi di rifiuti e addirittura un bidone lasciato sulla scarpata al lato della strada. “Che inciviltà c’è ancora in giro” si legge nella mail. E purtroppo le fotografie non possono che darle ragione.

Un episodio che a fronte delle nuove politiche ambientali per le quali il mondo intero si sta mobilitando, lascia davvero l’amaro in bocca oltre che il timore della rassegnazione che mai si riuscirà a cambiare la mentalità retrograda di alcuni che preferiscono ammalare (piuttosto che proteggere) il mondo che apparterrà ai proprio figli.

L’appello a conclusione della segnalazione, che è poi quello che fa chiunque osserva queste immagini, è che si intervenga subito per sgomberare l’area e bonificarla per renderla nuovamente fruibile e soprattutto decontaminarla dall’inciviltà galoppante di troppi.