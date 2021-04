Direttore Marittimo di Abruzzo, Molise e Tremiti in visita a Termoli

Davanti al tribunale di campobasso

La manifestazione di questo pomeriggio - 20 aprile - in piazza Municipio per incalzare la magistratura ad andare avanti nelle indagini. "A distanza di cinque mesi non abbiamo risposte sugli esposti", sottolinea Francesco Mancini. "I nostri cari sono stati abbandonati e sono morti. Non vogliamo essere abbandonati anche noi", insiste invece la figlia di un ottantenne morto all'ospedale Cardarelli. Mentre Andrea di Paolo invita a "rompere il silenzio".