Crolla tetto di una vecchia casa a Campomarino, era abbandonata da tempo

Il tetto di una casa disabitata è crollato ieri pomeriggio 19 aprile a Campomarino, in via Favorita. L’intervento dei vigili del fuoco attorno alle 17,20 con una squadra dal distaccamento di Termoli è stato necessario per mettere in sicurezza l’immobile in muratura con copertura di legno e tegole.

Si tratta infatti di una casa antica e malandata lasciata senza manutenzione per diversi anni. Il tempo e le intemperie hanno quindi provocato il crollo che per fortuna non ha causato feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per gli atti di loro competenza.

L’area in cui si trova la vecchia casa diroccata è stata ora recintata per impedire l’accesso a chiunque.