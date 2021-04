Contest su Instagram, un buono da Carrefour Market per Irene

Prosegue la consegna da parte di Primonumero dei regali ai vincitori del contest fotografico a tema natalizio su Instagram.

È stata Irene, studentessa 25enne di Montefalcone, ad aggiudicarsi il buono da 50 € da spendere presso il supermercato Carrefour Market di Termoli. Al direttore Tony Mileti e a tutto il suo staff (nonchè all’azienda), va il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social mettendo a disposizione un utilissimo buono-spesa.

Il regalo della foto n. 4 in classifica era appunto un buono che corrisponde al valore economico di 50 euro per il punto vendita di via Egadi n.8. Un supermercato sinonimo di qualità, freschezza e convenienza. Un punto vendita comodo da raggiungere anche per chi vi si reca da fuori Termoli – e con un ampio parcheggio – inaugurato il 6 luglio del 2017, circa 4 anni fa.

Reparto ortaggi, carne, pesce (rigorosamente del mercato ittico locale) sono accomunati dalla freschezza del prodotto e si punta molto su quelli locali, con un occhio sempre teso al rispetto della stagionalità. I prezzi sono bloccati tutto l’anno per tantissimi articoli e c’è un’attenzione preminente al cliente. Anche in questo periodo di pandemia la sicurezza – per il cliente e per il lavoratore – è la parola d’ordine.

Qui il link alla pagina facebook di Carrefour Market Termoli. Il supermercato di via Egadi è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 21.

A latere del supermercato c’è poi il Bar Bistrot dove ci si può concedere una gustosa colazione, un aperitivo o una pausa pranzo con un’ampia scelta (il menu giornaliero varia di giorno in giorno). Possibile anche l’asporto dei prodotti della gastronomia. Dal 26 aprile il bistrot ha riaperto e fa servizio al tavolo perchè dotato di un gazebo esterno.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il buono-spesa di Carrefour, come detto, è stata la giovane Irene, studentessa dell’Unimol. Si è classificata al quarto posto con una bellissima foto di un romantico albero di Natale che ha strappato ben 692 likes.