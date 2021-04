La consegna dei ‘regali’ del contest fotografico natalizio ha subìto dei rallentamenti a causa della emergenza epidemiologica e della prolungata ‘zona rossa’ ma le consegne sono riprese prima e dopo Pasqua.

Oggi vi parliamo dei classificati n. 12 e n. 13 che con le loro foto si sono aggiudicati un gustoso regalo: i prodotti bio di Castel del Giudice, in un ‘prezioso’ cofanetto.

Foto 2 di 2



È stata Claudia, 18enne di Termoli con la passione per il ballo, ad aggiudicarsi lo scrigno di leccornie proveniente dal paese dell’Alto Molise. Maurizio invece, 46enne papà originario di Termoli, si è classificato al 13° posto con il suo scatto e il regalo per lui è stato lo stesso.

In foto vediamo entrambi con una bottiglia di nettare di mela dell’azienda biologica Melise e una bottiglietta della birra artigianale prodotta in loco dal birrificio Malto Lento. Ma il ‘regalo’ consisteva anche in altri prodotti, tutti accomunati dal fatto di essere made in Castel del Giudice, paese diventato ormai laboratorio all’aria aperta (c’è anche l’apiario di comunità da cui si produce un ottimo miele, anche questo tra i doni del contest) di esperienze produttive improntate all’ecosostenibilità e al sociale.

A Castel del Giudice e alle sue aziende va il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social mettendo a disposizione gustosissimi prodotti.

Claudia si è piazzata al 12esimo posto (sui 25 ‘vincitori’) con un bellissimo scatto che immortala un particolare dell’albero allestito in Piazza Vittorio Veneto a Termoli per Natale.

Maurizio invece ha agguantato il posto n.13 in classifica con un presepe davvero sui generis, composto in una valigia. Originale e bellissimo.