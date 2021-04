Congratulazione dottoressa Angela

Si conclude oggi per Angela Benigni il corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale. La soddisfazione per l’evento, un po’ smorzata dall’amarezza di dover discutere on-line, è condivisa da parenti ed amici.

Ad Angela vanno sinceri auguri per una brillante carriera. Possa, con competenza, professionalità e umanità, essere portatrice di benessere psicologico e riequilibrio mentale in questo momento in cui le nostre esistenze sono così duramente provate.