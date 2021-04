Condannato per furto, 51enne abruzzese sconta la pena in comunità

I Carabinieri della stazione di Montenero di Bisaccia hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo nei confronti di un uomo di 51 anni originario della provincia dell’Aquila.

L’uomo deve infatti scontare una pena per concorso in furto in abitazione aggravato commesso il 15 aprile 2012 nel Comune di Castellalto, in provincia di Teramo e accertato all’epoca dei fatti dai Carabinieri della stazione di Castelnuovo Vomano, sempre in provincia di Teramo.

In quel caso il 51enne venne individuato dopo aver compiuto il reato e denunciato alla competente autorità giudiziaria. La sentenza di condanna nei suoi confronti era stata emessa il 28 giugno 2016 dal Tribunale di Teramo e diventata irrevocabile del 4 marzo 2020.

Dopo avergli notificato il provvedimento, i carabinieri hanno accompagnato il 51enne in una comunità terapeutica della provincia di Campobasso dove di fatto l’uomo era già domiciliato per espiare la pena residua, pari a un anno e quattro mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.