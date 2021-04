Come convertire un file da YouTube in MP3

Siti web per convertire file da YouTube in mp3

Ci sono molti modi per convertire e scaricare sui tuoi dispositivi file da YouTube in mp3, come l’utilizzo di app e software scaricabili online, gratuiti o a pagamento, ma farlo tramite un sito web dedicato è sicuramente il modo più facile, affidabile e rapido. Sul web sono infatti presenti dei convertitori gratuiti appositi che con semplici click ti permettono prima di convertire un video presente su internet in audio e poi di scaricarlo sul tuo dispositivo in formato mp3. Da quel momento potrai utilizzare il file come preferisci, sarà infatti possibile: rinominare, spostare sullo stesso dispositivo, spostare su un altro dispositivo, copiare e incollare, riprodurre ed eliminare il file senza problemi. Nonostante sia possibile trovare numerosi siti sul web che svolgono questa funzione, bisogna prestare attenzione a quello che si sceglie. Alcuni siti richiedono un pagamento per usufruire dei servizi, altri sono creati apposta per truffare gli utenti che, in maniera ingenua, inseriscono dati e informazioni personali pensando di registrarsi.



Youtube : una piattaforma di conversione affidabile

Uno dei siti più attendibili da cui convertire e scaricare musica da YouTube è Convertitore gratuito da YouTube a MP3. Si tratta di un convertitore mp3 che grazie a pochi passaggi permette a chiunque, anche ai meno esperti nell’ambito informatico, di ottenere file mp3 di qualsiasi audio sia presente in un video di YouTube. Inoltre, il sito è completamente in italiano. L’interfaccia è molto intuitiva e non è necessario andare oltre alla homepage per iniziare subito a convertire i file e a salvarli sul tuo computer o smartphone. Il procedimento passo per passo è il seguente:

Apri la pagina YouTube del video che ti interessa convertire

Seleziona e copia il link URL del video

Incolla il link URL del video nel box bianco presente nella homepage del convertitore

Premi invio o fai click sulla grande freccia rosa accanto al box

Nella pagina che si caricherà clicca sul tasto rosa “Scarica”

Nella finestra di dialogo seleziona la cartella in cui salvare il file e premi “Ok”

Attendi che il download sia completato

Goditi il tuo adudio mp3 direttamente dal tuo PC, anche offline

Torna alla homepage se vuoi scaricare un altro file tramite questo utile mp3 converter.



Non finisce qui

Convertitore gratuito da YouTube a MP3 non è l’unico sito attendibile. Un altro molto consigliato è YouTube to MP3 converter, un convertitore YouTube MP3 tra i più veloci del web per convertire e salvare numerosi file direttamente sul tuo computer. La modalità di funzionamento è quasi identica a quella del sito succitato. Basterà copiare e incollare il link del video preso da YouTube nel box, cliccare sulla lente d’ingrandimento e poi sul pulsante “Download the MP3 file”. Dopo aver dato l’ok alla finestra di dialogo il file audio verrà scaricato in pochi secondi. L’unica differenza è che questo sito di YouTube converter è interamente in lingua inglese.