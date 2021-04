Chi si comporta da pastore e chi da mercenario

IV Domenica di Pasqua

Il mercenario abbandona le pecore e fugge (Gv 10,11-18).

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Nel discorso riportato da Giovanni, in cui Gesù si paragona al pastore vero, in contrapposizione ai mercenari, Gesù sta parlando dei capi del popolo che non sono guide disinteressate, in quanto hanno come unico scopo quello di sfruttare il popolo affidato, fin quando conviene. Quando arrivano i lupi (forse i romani occupanti?) i capi abbandonano il popolo al loro destino. Gesù si sta ispirando ad un passo molto conosciuto del profeta Ezechiele dove il pastore vero è Dio stesso. Con una certa dose di autoreferenzialità, questo testo è usato per parlare della vocazione sacerdotale, tanto che questa domenica è finalizzata alla preghiera per le vocazioni.

Applicando questo testo a questo periodo particolare della pandemia ci potremmo chiedere: chi si è comportato veramente da pastore e chi no? Fatto salvo il rispetto assoluto per le vittime del covid (tutte), qualche volta è capitato di trovare il conteggio di categorie specifiche, come ad esempio i preti che sono rimasti vittime di esso. A volte ho avuto la sensazione che si volesse quasi dire che chi è morto è stato un autentico pastore mentre chi non è neppure stato contagiato forse è fuggito di fronte alle sue responsabilità. Se tuttavia facciamo il confronto con chi non appartiene alla categoria suddetta, troviamo diverse tipologie di persone, da quelle che si infettano perché non possono fare a meno di trovarsi in situazioni pericolose (vedi medici e infermieri durante il loro lavoro, ad esempio) a quelle che purtroppo hanno preso sottogamba i rischi di contagio facendo feste e assembramenti non costretti da necessità.

Purtroppo si è anche fatto intendere che qualche prete, che per zelo spirituale ha continuato a far cose che non rientravano tra le necessità vitali ma solo tra le pratiche spirituali, è stato eroico, mentre chi ha deciso di sospendere le attività pastorali adeguandosi alle raccomandazioni prudenziali ha tradito il proprio ruolo. Forse la chiave giusta per uscire dal dilemma è la categoria di “guida” che riguarda ciascuno che abbia responsabilità morali o civili verso gli altri: a volte proprio il dare l’esempio in prima persona del rispetto delle regole di distanziamento o di astensione dalla vita sociale, può esser d’aiuto a tanti che non hanno compreso la gravità di questa pandemia e magari si sentono indirettamente autorizzati e stimolati da parte di chi, anche con le migliori intenzioni, fa scelte apparentemente zelanti ma assolutamente fuori luogo in un tempo in cui la distanza è il miglior modo per stare vicini a chi si vuole servire. L’essere guida non coincide tanto con lo stare in mezzo agli altri, quanto con il precedere gli altri con le scelte più giuste.

Don Michele Tartaglia