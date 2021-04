Il parcheggio del vecchio stadio Romagnoli di Campobasso: è stata ancora una volta questa zona della città il teatro della violenta lite tra giovani in cui si è evitato il peggio solo grazie all’intervento della Polizia. Ma il clima era molto teso quando gli agenti della Squadra Volante, lo scorso 21 aprile, hanno raggiunto l’impianto sportivo che si trova al centro del capoluogo.

I ragazzi stavano discutendo animatamente e si strattonavano. La tensione è stata stemperata solo dai poliziotti che con qualche difficoltà hanno riportato la calma e hanno iniziato a identificare i protagonisti della violenta lite. Uno di loro, approfittando probabilmente della confusione e della scarsa illuminazione, è riuscito scappare. E’ stato individuato in un secondo momento grazie all’attività di Polizia giudiziaria svolti dagli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura: il giovanissimo campobassano, minorenne fra l’altro, era fuggito perchè, in base agli accertamenti, nella colluttazione aveva ferito un coetaneo che era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli dall’ambulanza del 118.

Durante la rissa, inoltre, era spuntato anche un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Lo aveva portato con sè un ragazzo che poi se ne era disfatto quando ha visto la Polizia intervenire per sedare la lite. Non è bastato: gli agenti hanno successivamente recuperato il coltello e lo hanno sequestrato. Dunque il giovane è stato segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Campobasso per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

“Determinante nella vicenda l’immediato intervento degli uomini della Squadra Volante – commentano dalla Questura in una nota – che, riuscendo a calmare i contendenti, impedivano il degenerare della situazione in conseguenze più gravi. Va comunque evidenziato come nello stesso luogo, nel decorso mese di febbraio, si era verificata un’altra violenta lite tra giovanissimi a seguito della quale la Polizia di Stato ha segnato quattro ragazzi alla locale Autorità Giudiziaria”.

Questo episodio conferma dunque che l’ex parcheggio del vecchio stadio avrebbe bisogno di un intervento per aumentare la sicurezza di passanti e automobilisti che scelgono l’area per lasciare in sosta gratuitamente la propria vettura.