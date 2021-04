Non ci sarà la tradizionale processione per la festa di San Giorgio, patrono della città di Campobasso. Anche in questo caso le celebrazioni sono state organizzate nel rispetto delle disposizioni anti contagio

“In ottemperanza alle ristrettezze covid, in onore di San Giorgio sarà celebrata la santa messa solenne, presieduta dall’Arcivescovo Giancarlo Bregantini, il prossimo 23 aprile alle ore 11.30, nella chiesa di S. Giorgio in Campobasso”, comunica don Luigi di Nardo.

Questo il programma: fino al 22 aprile si svolgerà il Triduo di preparazione alla festa e nella chiesa di S. Giorgio si terranno il rosario alle ore 18 e la messa alle ore 18.30.

Invece il 23 aprile, giorno dedicato al santo patrono, sempre nella chiesa di S. Giorgio alle ore 8.30 sarà celebrata la messa. Mentre alle 11.30 le solenni celebrazioni presiedute dal vescovo Bregantini. Per evitare affollamenti in chiesa sarà possibile seguire la messa in diretta tv su Telemolise.

Per concludere la giornata alle ore 18.30 sarà celebrata l’ultima messa.