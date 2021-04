Campionato italiano assoluto, Di Fabio è sesto nei 400 misti

Un sesto posto che vale tanto, in considerazione del momento particolare che si sta vivendo, quello ottenuto da Nicolangelo Di Fabio nei 400 misti ai campionati italiani assoluti Unipol Sai di Riccione.

Una kermesse, quella tricolore, valida anche per la qualificazione ai campionati Europei di Budapest e alle Olimpiadi di Tokjo, nella quale il nuotatore che si allena con l’H 2 O Sport seguito dal presidente e allenatore Massimo Tucci e da Walter Coccia ha fatto il massimo mostrando le sue ottime qualità tecniche. Per Di Fabio la partenza è stata sprint con la chiusura in testa nella frazione a delfino completata in 58”65 sotto il primato italiano della specialità.

Nel passaggio a dorso (1’08”34) e nel successivo a rana (1’16”88) Di Fabio ha rallentato un po’ il ritmo per poi ripartire di slancio nello stile libero chiudendolo con un eccellente 59”20 miglior crono di frazione. Il crono complessivo di 4’23”63 consente all’atleta abruzzese che si allena con il team biancorosso, di mettere in bacheca la sesta posizione finale. La gara è stata vinta da Pier Andrea Matteazzi (Esercito) in 4’15”80 seguito da Pietro Paolo Sarpe (CC Aniene) con il crono di 4’19”42 e Federico Turrini (Esercito) 4’21”06.

Per Di Fabio una performance che lascia ben sperare in vista dei 200 misti in programma sabato, nella quale cercherà di difendere la medaglia d’argento conquistata a dicembre dello scorso anno. Un’impresa decisamente alla portata di Di Fabio che ha più volte dimostrato di poter competere con i migliori. Le premesse per togliersi ancora delle soddisfazioni ci sono tutte. Ed è proprio per questo che ha lavorato