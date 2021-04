Campionati regionali di nuoto, ottima performance per gli atleti molisani M2

Conferme e titoli regionali per Alessio D’Agostino, Alessandro Trevisi, Francesca Di Iorio, Alice Cumbolotti Alessia Di Paola, impegnati sabato pomeriggio e ieri nella piscina del Centro Sportivo m2 di Campodipietra nei campionati regionali Individuali che chiudono la stagione invernale nella vasca da 25 metri.

“Tutti i nostri atleti sono stati eccezionali – commenta Amelia Mascioli presidente dell’m2 – perché nonostante tutte le limitazioni imposte dalla pandemia, non hanno mai mollato ed hanno dimostrato ogni giorno, in ogni allenamento serietà e soprattutto un attaccamento profondo alla società”.

La squadra di Raffaele Rampino era composta da 20 atleti (8 maschi 12 femminile) per un totale di 62 gare disputate.

Francesca Di Iorio si conferma tra le Cadette nel 100 e 50 dorso, Alice Cumbolotti conquista il titolo regionale juniores nei 400 stile libero. Nella stessa categoria Alessia Di Paola è prima nel 50 stile, seguita a ruota sul podio da Giusy Pescolla che ottiene anche un secondo ottimo piazzamento nel 100 stile libero. Sempre la Di Paola ha conquistato il terzo posto nel 200 stile libero, e nel 100 stile.

Nella stessa categoria di tutto rilievo i tre secondi posti conquistati da Sofia Pallante rispettivamente nel 50, 100 e 200 dorso. Due secondi posti, tra le Cadette, per Elena Magri nel 50 e 100 stile.

In campo maschile Alessio D’Agostino fa suo il titolo regionale sia nel 100 che nel 200 dorso, mentre Alessandro Trevisi, nella stessa categoria è stato imbattibile nel 50 e 100 stile libero. Secondo posto assoluto per Jacopo Varriano nel 200 farfalla e nel 200 stile per Antony Latessa. Nei 200 misti terzo posto per Federico Di Rito.

Positivi e primi posti per Andrea Magri (quest’anno in prestito all’Aurelia Nuoto) che tra i cadetti si è imposto nei 50 e 100 stile.