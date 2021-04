Buon compleanno al sindaco Mario Bellotti

Il nuovo piano del governo

Una volta conclusa la 'partita' per ultraottantenni e persone fragili a cui è stato somministrato il Pfizer, la campagna di immunizzazione in Molise riprende con l'inoculazione del farmaco anglo-svedese agli over 70. La nuova ordinanza del commissario nazionale per l'emergenza covid, il generale Figliuolo, ridefinisce le priorità e prevede che dai 60 anni in su siano utilizzati prevalentemente i vaccini AstraZeneca come da recente indicazione dell'Aifa.