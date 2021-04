Come la nonna di fedez

Fabrizio, in sedia a rotelle e fino al 31 marzo senza vaccino malgrado la richiesta, è stato raggiunto a casa sua, a Termoli, dai medici della Asrem che hanno immunizzato lui e la madre con il Pfizer. Con un nuovo video lui ringrazia tutti, spiega che per l'azienda sanitaria c'era stato un errore di prenotazione ma aggiunge: "Mi auguro che queste cose possano essere risolte non solo per me ma per tutte le persone nella mia condizione e chi le assiste". Una storia simile a quella capitata alla nonna di Fedez, in Lombardia. In questo caso la compagna dell'artista, Chiara Ferragni, ha rimarcato sui social che il vaccino non può essere un privilegio.