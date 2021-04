Il cronoprogramma

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per le riaperture dal 26 aprile. Resta il coprifuoco alle 22, almeno fino a maggio: poi potrebbe essere spostato alle 23 o addirittura eliminato. Per spostarsi tra regioni arancioni o rosse serve il certificato verde, negli altri casi non ci sono limitazioni. Il Molise spera nel giallo, ma non è scontato