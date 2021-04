Boom di contagi, Matrice si ‘blinda’: scuola ancora chiusa così come gli esercizi pubblici

Continuano ad aumentare i contagi nel comune di Matrice e dunque il cluster si allarga.

Dopo i 7 positivi riscontrati giovedì, i 6 riscontrati due giorni fa, nelle ultime 24 ore se ne contano altri 5. In tutta la settimana sono stati complessivamente 20. E la stessa Asrem ha avviato lo screening per ricostruire la catena epidemiologica. Controlli a tappeto che sono tutt’ora in corso e che hanno indotto l’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti più stringenti per evitare che il virus si diffonda ulteriormente.

Quindi la proroga della chiusura della scuola primaria. L’istituto di via Calvario – come da ordinanza n. 15 – resterà chiuso ancora dal 12 al 17 aprile.

Il primo cittadino ha disposto anche la chiusura dei pubblici esercizi, bar e servizi di ristorazione in tutto il comune, fino a data da destinarsi.

Provvedimenti di ulteriori restrizioni sono stati adottati anche per il municipio che sarà aperto al pubblico una sola ora al giorno e con tutte le azioni previste dai protocolli utilizzati per evitare la diffusione del virus. Quindi l’apertura al pubblico del Municipio per i cittadini sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.

Un comune insomma – che conta poco più di mille abitanti – semiblindato a causa di un contagio che rischia di diffondersi ulteriormente in attesa dello screening in corso. Resta quindi particolarmente alta l’attenzione delle autorità che ripetono l’appello alla popolazione affinché rispetto la normativa in vigore anti-covid.