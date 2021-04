Auto si schianta contro il gazebo di un bar, 24enne alla guida in ospedale

Un’auto è finita contro il gazebo di un bar nella primissima mattinata di oggi, 3 aprile, a Termoli.

É successo in via Martiri della Resistenza a Termoli intorno alle 6. Per cause in corso di accertamento, un’auto è entrata in collisione coi veicoli parcheggiati finendo la sua corso a ridosso dell’area esterna coperta di un bar.

L’incidente ha richiesto l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, oltre che del 118. La conducente, una giovane 24enne, è stata infatti soccorsa e trasportata in ospedale, mentre la squadra dei Vigili del Fuoco ha proceduto a mettere in sicurezza l’area comprese le auto coinvolte dall’evento.

Per i rilievi di rito sul posto sono intervenuti agenti della Polizia.