Fino a tre anni fa lì c’era un rudere abbandonato e riparo per senzatetto. Oggi c’è un edificio tutto nuovo, progettato secondo criteri moderni e quasi pronto a ospitare al piano terra un supermercato e al primo piano due spazi pubblici: un lato un auditorium da 150 posti e dall’altro la sede per 18 associazioni di Termoli.

È la nuova costruzione di via Elba, realizzata nell’arco di circa 20 mesi grazie a un investimento completamente privato, quello dell’imprenditore Gianluca Scutti, nato e cresciuto proprio in questo quartiere e oggi a capo di un gruppo imprenditoriale che dal 1977 è presente a Termoli nel settore della grande distribuzione organizzata.

Nel 2017 un progetto presentato dall’associazione temporanea di imprese che metteva insieme la Distra di Termoli e l’impresa edile Gentile costruzioni di Montenero di Bisaccia aveva infatti presentato un project financing che ha trovato l’approvazione del Comune di Termoli all’epoca guidato da Angelo Sbrocca.

Il Comune ha ceduto i terreni di contrada Mucchietti e l’investimento è stato completamente a carico del gruppo Scutti che si è affidato ai progettisti del gruppo Smart Building Design srl e in particolare al progettista architettonico, l’ingegner Costantino Carluccio, l’ingegner Agostino Ianiri per quanto riguarda il settore impiantistica ed energetico e l’ingegner Pierluigi Bonfitto per la parte strutturale.

Ne è venuto fuori un edificio che promette di riqualificare l’intero quartiere e i primi risultati già si vedono. Nelle scorse settimane, sempre grazie ai lavori dell’impresa privata, è stata realizzata una rotatoria all’incrocio fra via Elba e via Sant’Elena, così da migliorare l’accesso e l’uscita dal nuovo edificio. Sono stati costruite anche alcune porzioni di marciapiede delle strade adiacenti così da rendere più facile l’accesso pedonale.

All’interno del cantiere dove si stanno completando le ultime fasi dei lavori, sono stati diversificati i percorsi per il pianterreno, dove verrà aperto a breve un supermercato, e il primo piano che è stato suddiviso fra auditorium e sede delle associazioni.

Per quanto riguarda questi due spazi chiaramente gli arredi e la sistemazione competono al Comune di Termoli, quindi al momento non si conosce una data per l’inaugurazione. Sono 18 le sedi per le associazioni, più un’ampia sala per le riunioni, spazi per i quali circa due anni fa era stato emanato un bando pubblico del quale si attende di conoscerne i risultati e gli aventi diritto all’utilizzo. Allo stesso modo c’è attesa per sapere in che modo verrà gestito l’auditorium, uno spazio pubblico per eventi e riunioni di cui Termoli ha particolarmente bisogno.

In attesa di capire che ne sarà della parte pubblica, i costruttori stanno completando un mini parco giochi circondato da alberi e verde intorno alla struttura mentre dalla parte che affaccia su via Elba sorgerà anche un piccolo chiosco. Resta infine il cruccio dell’antenna telefonica Wind presente a pochi metri dal nuovo edificio. Un’antenna che il Comune avrebbe dovuto far rimuovere alla ditta, ma che per le solite lentezze burocratiche è ancora lì.

Quel che è evidente persino a chi transita in zona è che la realizzazione di questo edificio ha di fatto valorizzato l’intera area, di cui l’edificio di via Elba costituirà una sorta di polo attrattivo distante poche centinaia di metri dall’ospedale San Timoteo da un lato e altrettanto dal parco comunale Girolamo La Penna dall’altro versante.

Sono numerosi i cantieri stati aperti in questi due anni nelle aree limitrofe da parte di costruttori intenzionati a vendere appartamenti che oggi fanno particolarmente gola. Palazzi e singole ville sono in fase di realizzazione soprattutto sulla strada che porta verso l’ospedale. Una volta inaugurato il nuovo edificio, e soprattutto quando gli spazi privati e quelli pubblici verranno utilizzati con frequenza, questo quartiere di Termoli avrà un aspetto e una vita totalmente nuovi, qualcosa di impensabile 3 anni fa quando qui c’era soltanto un rudere di cemento.