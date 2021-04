Con una lettera inviata al Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta e al commissario straordinario Antonella Lavalle, rappresentanti dei lavoratori e sindacati hanno sollecitato la nomina del direttore generale di Arpa Molise, l’ente regionale che si occupa – tra le altre cose – di monitorare lo stato di salute del nostro ambiente.

“Le ripercussioni negative a carico dell’ambiente e della salute dei cittadini molisani derivanti dalla mancata riorganizzazione di Arpa Molise, da anni commissariata e priva di una legge di riforma, ci obbligano moralmente a dover insistere, affinché si possa arrivare nel più breve tempo possibile alla soluzione dei problemi citati”.

Dopo la mancata risposta alla nota inviata in data 23 marzo, i sindacati chiedono di “essere convocati come delegazione, per un confronto diretto e per poter esporre in maniera esaustiva la gravità della situazione in cui versa Arpa Molise”. L’obiettivo è fare in modo che il prefetto solleciti la Regione a “dare una soluzione esaustiva e definitiva alle questioni sollevate”.

La nota inviata al Prefetto è stata firmata dal coordinatore rsu Arpa Molise, Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl e Fials Molise.