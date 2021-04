Aumenta la diffidenza

Anche in Molise, come sta accadendo in altre zone italiane, aumenta la diffidenza verso il vaccino anglo-svedese per i possibili effetti collaterali. Ieri giornata cruciale: solo 50, dei 380 vaccinandi al PalaUnimol, ha accettato l’immunizzazione. La conferma dalla direzione regionale della Salute Molise, che dispone di 7mila dosi inutilizzate in attesa di indicazioni su come procedere.