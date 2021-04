MERCOLEDI’ 21 La tanto attesa primavera sta mostrando i muscoli: temperature più miti e certamente più in linea con la stagione in corso e ampie schiarite saranno protagoniste in questo mercoledì. Qualche nuvola pomeridiana e serale farà comunque la sua comparsa ma almeno per oggi il clima dovrebbe restare asciutto con l’esclusione di qualche debole rovescio serale nell’area del Matese, preludio di una nuova ondata di freddo e pioggia che è già dietro l’angolo.

GIOVEDI’ 22 E si conferma la previsione di mercoledì: fin dalle prime ore del mattino avremo piogge e rovesci sparsi su buona parte del Molise: dalla costa al venafrano la regione sarà sotto l’ennesima perturbazione di origine nord atlantica che da nord è scesa fino al centro sud riportando giù la colonnina di mercurio. Il maltempo sarà protagonista di buona parte del giorno, in serata nuvole e qualche foschia nelle aree interne del basso Molise.

VENERDI’ 23 Ancora una giornata incerta e piovosa in Molise in attesa del tanto auspicato anticiclone africano che nel weekend ormai imminente dovrebbe davvero riportarci in primavera. Per oggi non sono ancora buone le previsioni: l’abbassamento di temperatura è ancora insidioso, in più ci saranno diversi rovesci che interesseranno l’intero Molise centrale. Più asciutta la costa e i comuni vicini all’Adriatico anche se i cieli non saranno certo sgombri di nuvole.