Alvano Bacchi con 3M è sponsor ufficiale della 3M Pallavolo Perugia

Imprenditore umbro di successo, come dimostra la sua carriera nell’ambito immobiliare e in quello dell’industria meccanica di pressofusione, Alvano Bacchi è anche un grande appassionato di sport e con la sua 3M, l’azienda in cui è entrato prima come azionista nel 2013 per poi prenderne le redini, è sponsor ufficiale di una delle squadre più promettenti del centro Italia per la serie B1: la 3M Pallavolo Perugia.

La 3M Pallavolo Perugia milita nel campionato femminile di serie B1, in cui negli ultimi anni si è fatta strada, ottenendo ottimi risultati e consolidando il nome della società Pallavolo Perugia che al momento conta più di 300 atlete iscritte nel settore giovanile, con ben 22 squadre dal minivolley all’under 18.

Alvano Bacchi, main sponsor della 3M Pallavolo Perugia sulla stagione 2020-2021

“Sono molto contento di come la squadra ha iniziato la nuova stagione, – ha commentato Alvano Bacchi, main sponsor della 3M Pallavolo Perugia – e mi complimento con la dirigenza per l’ottimo lavoro svolto in sede di mercato. Tecnico e giocatrici, poi, stanno dimostrano sul campo tutto il loro valore. Con questi presupposti possiamo permetterci di sognare qualcosa in più rispetto ad una tranquilla salvezza”.

Queste le parole di Bacchi sulle ottime prestazioni della squadra a inizio anno, prima della momentanea sospensione dovuta all’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria, in relazione all’emergenza sanitaria attuale, durata fino a fine febbraio.

La 3M Pallavolo Perugia si trova al terzo posto della classifica dopo

La squadra al momento si trova alla terza posizione del girone D1, e ha risentito negli ultimi incontri della lunga inattività di quasi quaranta giorni, dovuta alla sospensione indetta dalla Regione Umbria. Le ragazze della 3M Pallavolo Perugia, sponsorizzata da Alvano Bacchi, ha incontrato la capolista del girone D1 di serie B, Castelbellino Moie a distanza di un mese dall’ultimo incontro ufficiale a causa dei continui rinvii dovuti alla positività delle atlete avversarie e all’instabile situazione sanitaria che l’Italia sta vivendo. Fattori che hanno sicuramente influito sulla forma fisica e mentale delle atlete, come aveva riconosciuto lo stesso coach Marco Gobbini al rientro.

“Stare fermi tutto questo tempo – dichiara il coach Gobbini – non è stato facile, ma le ragazze si sono sempre allenate con impegno e la giusta concentrazione. Riprendiamo a giocare contro un avversario molto forte, che ha delle individualità importanti anche tra quelle giocatrici che possono considerarsi non titolari. Cercheremo di fare la nostra partita, con l’obiettivo di riportare a casa un risultato positivo”.