Cosa ci si poteva aspettare da una ragazza tosta e resistente come la materia cosmica, e dalla intelligenza flessibile come le onde gravitazionali? Che si laureasse a pieni voti in Ingegneria Aerospaziale, ovviamente.

E infatti: ecco Alessia Basler, classe 1996, che festeggia il 110 e lode ottenuto al prestigioso Politecnico di Torino in Ingegneria Aerospaziale, materia sicuramente non alla portata di tutti ma dal fascino irresistibile come quello che questa giovane cittadina guglionesana porta inciso nel suo sorriso e nella sua energia.

Ad Alessia, che ci piace ricordare come una delle brillanti menti della rete Neural Network che collabora con Primonumero.it (qui un suo contributo) auguri davvero spaziali da parte della famiglia, degli amici, della nostra redazione e di tutto il paese: per Guglionesi è un onore aver dato i natali alla prima donna ingegnere dello spazio del territorio.

Siamo sicuri, in maniera matematica, che non deluderai le aspettative: buon viaggio fra le stelle, Alessia!