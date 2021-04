Al mercato di Campagna Amica spazio alle ‘agriscampagnate’ a km 0

“Agriscampagnata a Km zero”, questo il tema che animerà il mercato coperto di Campagna Amica di Isernia, domenica 2 maggio. Nel primo fine settimana di “riapertura” del Paese, i produttori di Campagna Amica saranno infatti presenti al mercato di via Umbria n. 8, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con le loro specialità a km zero. Scopo dell’iniziativa: riscoprire il valore sociale della scampagnata accompagnata però dal buon cibo contadino.

Nel corso della mattinata i produttori allestiranno vari tipi di cesti da scampagnata, “suggerendo” ai consumatori i cibi più adatti da consumare all’aria aperta. Le aziende forniranno inoltre consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, scegliendo prodotti freschi e di qualità, indispensabili per preparare gustose merende contadine. Non mancheranno poi utili indicazioni su come scegliere la carne migliore per le immancabili grigliate da preparare sempre in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

L’apertura di domenica sarà anche l’occasione per acquistare i primi tartufi della stagione che saranno posti in vendita al mercato dall’azienda G.L.M. TARTUFI di Rionero Sannitico, specializzata nella coltivazione e raccolta del pregiatissimo tubero.

La giornata dell’Agriscampagnata a Km zero, costituisce anche un momento di incontro e confronto fra produttori e consumatori che, nel rispetto delle norme anti covid, avranno la possibilità di parlare del valore e della genuinità del vero cibo Made in Italy e Made in Molise tutto rigorosamente a Km zero.