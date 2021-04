Ahi Campobasso: solo 0-0 con la Vastese. Il Notaresco pareggia al 95′ e resta a -2

Occasione sprecata. Il Campobasso pareggia senza reti contro la Vastese e, per fortuna rossoblù, il Notaresco fa solo 1-1 (ma al 95′) a Piedimonte restando a -2 al secondo posto. La prestazione della squadra di Cudini è stata sicuramente al di sotto delle aspettative.

Il Campobasso si presenta con la migliore formazione del momento contro una Vastese abbastanza abbottonata nel suo 4-4-1-1. E si parte bene: azione da manuale al 2′, con lancio millimetrico di cinquanta metri di Ladu, Esposito a seguire di esterno per Vanzan che effettua un passaggio arretrato sul quale Cogliati non va deciso. Poco dopo Esposito prova il tiro a giro, qualche centimetro alto.

Occhio però agli abruzzesi che al 20′ si presentano pericolosamente in area, Di Prisco chiama Raccichini alla parata a terra. Sulla sinistra si sfonda, Esposito-Vanzan preoccupano e non poco la difesa ospite, il terzino calcia forte ma il portiere respinge. Dall’altra parte Mamona è ispirato e crea pericoli in area. Poi i Lupi protestano per un presunto rigore su Cogliati che sembra subire una trattenuta. Ma la partita è equilibrata e al 38′ Obodo tenta la botta dal limite, Raccichini in angolo. Primo tempo scialbo.

La ripresa si apre sulla stessa falsa riga della prima parte. Intanto, il Matese passa in vantaggio sul Notaresco. L’occasionissima rossoblù al 59′, quando Cogliati vola a sinistra, serve al bacio Esposito che dal cuore dell’area calcia a botta sicura ma trova il piedone di Boccanera. La situazione non si sblocca, la punizione di Esposito è una ‘telefonata’. Intanto Cudini passa al 4-2-3-1 con Ladu dietro alla punta.

Entra Rossetti, 4-2-4 con Esposito-Vitali larghi e Rossetti-Cogliati centrali. Si tenta il tutto per tutto. Ma non si riesce a colpire, Vanzan al 91′ conclude al lato di sinistro. Termina senza reti, proprio all’ultimo istante arriva pure il pareggio del Notaresco.

CAMPOBASSO 0

VASTESE 0

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan; Bontà, Ladu (73′ Rossetti), Candellori; Vitali (90′ De Biase), Cogliati (87′ Di Domenicantonio), Esposito.

ALL.: Mirko Cudini

VASTESE: Boccanera, Barbarossa, Di Filippo, Altobelli, Diallo; Martinez (31′ Lenoci), Di Prisco (76′ Martiniello), Obodo, Cauterucci; Bernardi (76′ Cardinale), Mamona (87′ Solimeno).

ALL.: Fulvio D’Adderio

ARBITRO: Cutrufo di Catania

Assistenti: Campanella di Agrigento e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

Note: ammoniti Dalmazzi, Menna (C), Barbarossa, Obodo (V). Gara giocata a porte chiuse.

FOTOSERVIZIO GIUSEPPE TERRIGNO