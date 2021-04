Agricoltura, indennità compensativa garantita anche per il 2021

Anche per il 2021 è garantita l’indennità compensativa agli agricoltori molisani. Lo rende noto l’assessorato di via Vico, informando che i i termini scadono il 17 maggio e che la stessa scadenza vale anche per le presentazione delle domande di conferma/pagamento per biologico e agroambiente.

“E’ stato pubblicato il bando per l’Indennità compensativa (misura 13) riferita al 2021. A seguito degli incontri bilaterali con la Commissione Ue si è infatti ottenuto l’aumento della dotazione finanziaria della misura, che consente di fatto di estendere pure a quest’anno l’indennità.

Compiuti da parte dell’assessorato e della struttura tecnica tutti gli sforzi per garantire un ristoro agli agricoltori anche in questo momento particolarmente difficile e di transizione.

Le domande scadono il prossimo 17 maggio.

Si ricorda inoltre che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di conferma/pagamento per la Misura10 (agroambiente) e la Misura 11 (produzione biologica), per gli impegni già assunti nelle precedenti annualità.

Anche in questo caso la scadenza è fissata al 17 maggio. Tutti gli interessati possono rivolgersi ai CAA presenti sul territorio”.