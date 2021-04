A Isernia si torna in classe, sindaco invita i cittadini a osservare regole anti-contagio

“Il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore all’istruzione Eugenio Kniahynicki ricordano che domani, mercoledì 7 aprile, riprenderanno le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della città”.

La puntualizzazione arriva con una nota inviata nelle redazioni giornalistiche oggi, alla vigilia dal rientro in classe.

“Il Molise – spiegano il primo cittadino e l’assessore – si trova attualmente in zona arancione, pertanto si svolgeranno integralmente in presenza le attività scolastiche fino al secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Invece, negli istituti secondari di secondo grado si adotteranno forme flessibili nell’organizzazione delle lezioni, affinché esse siano garantite in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca. La restante parte si avvarrà della didattica a distanza”.

Da domani (7 aprile) inoltre scatterà la zona a traffico limitato tra via Umbria e via Testa. L’assessore al traffico Antonella Matticoli rammenta dunque ai cittadini “ma in particolare alle famiglie degli alunni che frequentano il Polo scolastico di via Umbria, che da domani sarà riattivata la ZTL (Zona a Traffico Limitato) nel tratto di strada che va dall’intersezione di via Testa e via Umbria (nei pressi della pasticceria) fino all’incrocio situato di fronte all’Agenzia delle Entrate, transitando davanti all’edificio del Polo. Le limitazioni correlate alla ZTL saranno valide dalle ore 6 alle ore 14 di ogni giorno della settimana, eccetto i festivi, secondo la segnaletica stradale installata”.

Il sindaco d’Apollonio, infine, invita ancora una volta i cittadini al pieno rispetto delle prescrizioni e restrizioni stabilite per le zone arancioni, allo scopo di prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19.