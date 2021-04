Ieri in Molise c’erano stati 33 contagi su 562 tamponi (tasso di positività al 5.3%). 4 i ricoveri, 5 le dimissioni, 4 i decessi e 41 i guariti

3 VITTIME AL CARDARELLI, TRA I 73 E GLI 84 ANNI

Alla vigilia di Pasqua, purtroppo altre tre persone hanno ceduto nella battaglia col Covid-19. E per tre famiglie sarà sicuramente una Pasqua molto triste. In particolare sono spirate in un letto di Malattie Infettive due uomini, entrambi di 84 anni. Uno di Portocannone, come ha ricordato già da stamattina il sindaco Caporicci, uno invece di Fossalto. Non ce l’ha fatta neanche un 73enne di Cantalupo nel Sannio, ricoverato in Terapia intensiva sempre all’ospedale di Campobasso.

Con loro il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’epidemia in Molise sale a 477.

IN MALATTIE INFETTIVE 5 INGRESSI E 7 USCITE, MA 2 PERSONE SONO STATE TRASFERITE IN RIANIMAZIONE

C’è stato un cospicuo movimento oggi nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, dove 5 persone (di Bojano, Toro, Petacciato, Ururi e delle Isole Tremiti) sono state ricoverate per il Covid-19. Contestualmente sono state dimesse, dallo stesso reparto, ben 7 persone. Degenti di Santa Croce di Magliano (2), Campobasso, Isernia, Jelsi, Belmonte del Sannio che potranno fortunatamente tornare a casa per il giorno di Pasqua.

Dal reparto purtroppo sono usciti anche due degenti, di Termoli e Colletorto, perchè le loro condizioni si sono aggravate e sono state trasferite nel reparto di Terapia Intensiva e lì intubate.

RICOVERATI IN 64, 15 FARANNO LA PASQUA IN TERAPIA INTENSIVA

È un giorno particolare oggi, prefestivo. Purtroppo ancora oltre 60 corregionali trascorreranno la Pasqua, presumibilmente, in un letto d’ospedale. 64 per l’esattezza, di cui 55 al Cardarelli, 2 al San Timoteo, 3 al Gemelli Molise e 4 al Neuromed di Pozzilli. E 15 di loro, quindi poco meno di un quarto, sono intubati e stanno lottando tra la vita e la morte.

40 CONTAGI IN 16 COMUNI, TASSO DI POSITIVITÀ QUASI AL 7.3%

Sono 551 i tamponi refertati nelle ultime 24 ore, di cui 40 positivi. Il numero più alto di contagi si registra a Campobasso con 11 nuovi casi, seguono Isernia con 6, Santa Croce di Magliano e Termoli con 4.

3 positivi anche a Toro e 2 a Bojano. Un contagio rispettivamente per i comuni di Gambatesa, Isole Tremiti (residente molisano), Larino, Matrice, Montaquila, Montecilfone, Monteroduni, Riccia, Trivento e Ururi.

Gli attualmente positivi in regione sono scesi a 825.

I GUARITI SUPERANO ANCORA I POSITIVI, OGGI 58 (VS 40)

Sono 58 i guariti dall’infezione da Sars-Cov-2 in Molise nelle ultime 24 ore, ed è un numero che supera quello delle nuove diagnosi nello stesso arco temporale, il che porta ad un’ulteriore decremento del numero di attualmente infetti. Il numero maggiore di persone guarite si registra a Jelsi, dove ce ne sono 6. Seguono 5 guariti a Campobasso e Campomarino. 4 invece a Toro, Termoli, Santa Croce di Magliano, Isernia. E poi 3 a Bonefro e 2 rispettivamente ad Agnone, Limosano, Vastogirardi.

VACCINI SUPERANO LE 70MILA UNITÀ IN MOLISE, VERSO 11 MLN IN ITALIA

Sono 70mila e 285 i vaccini somministrati in Molise in base all’aggiornamento delle ore 19, e più del 7.35% di corregionali ha ricevuto sia la prima che la seconda dose. La nostra regione ha somministrato il 95% circa delle dosi consegnate finora. In Italia invece è vicino il traguardo degli 11 milioni di dosi, e quasi 3 milioni e 400 mila persone hanno completato il ciclo vaccinale.

I DATI NAZIONALI

Sono 21.261 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 359.214 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 5.9%. Ieri c’erano stati 21.932 casi a fronte di 331.154 test, per un tasso di positività al 6.6%. Le vittime oggi sono 376 mentre ieri erano 481.

Per quanto riguarda i ricoveri, quelli in terapia intensiva oggi segnano un +10 (ieri -23) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un -215 (ieri –245) e dunque calano per il quarto giorno consecutivo.

