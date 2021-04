2 aprile – 4 vittime e 4 ricoveri. Il tasso di positività scende al 5.9% con 33 casi

Ieri in Molise c’erano stati 56 contagi su 566 test (positività al 9.9%). Nessun decesso e nessun ricovero ma 5 dimissioni.

4 VITTIME, DAI 52 AGLI 80 ANNI

Dopo la tregua (apparente) di ieri oggi in Molise si registrano 4 vittime. Di 3 ve ne avevamo già dato conto. Si tratta di un 52enne di Torella del Sannio, deceduto in Terapia Intensiva al Cardarelli, stesso reparto dove è spirata altresì una donna di 64 anni di Santa Croce di Magliano; e ancora un uomo di Agnone di 74 anni che è morto nella sua abitazione. A queste 3 si aggiunge anche un uomo 80enne di Campomarino (ennesima vittima nel comune bassomolisano) che è deceduto in un letto delle Malattie infettive del Cardarelli.

Le vittime dall’inizio della pandemia salgono a 474.

ANCORA IN CALO IL NUMERO DELLE OSPEDALIZZAZIONI: SONO 69

Continua a diminuire il numero dei posti letto occupati da pazienti covid negli ospedali molisani: dai 73 di ieri, oggi (2 aprile) le ospedalizzazioni sono 69. Anche questo è un ottimo segnale. Quasi tutti i degenti sono ricoverati al Cardarelli di Campobasso: 8 in Terapia Intensiva, 52 in Malattie Infettive. Nel reparto guidato dal dottor Santopuoli ci sono stati quattro nuovi ingressi: si tratta di pazienti di Larino, Limosano e Venafro, mentre un malato arriva da fuori regione e più precisamente da Pescara.

Cinque persone invece stanno meglio e hanno potuto lasciare il nosocomio del capoluogo. In questo caso parliamo di un paziente di Campobasso, uno di Isernia, un termolese e di un degente di Toro.

Nell’area grigia del San Timoteo sono ricoverati ancora due malati covid. Questa invece la situazione nelle strutture private: al Gemelli Molise sono ricoverate tre persone (tutte in Terapia Intensiva), quattro si trovano al Neuromed (3 in Intensiva e una in sub intensiva).

33 CONTAGI, MENO DEL 6% DEI TAMPONI. ATTUALMENTE POSITIVI SOTTO QUOTA 850

Sono 33 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore a fronte di 562 tamponi molecolari. Oggi si segnalano 5 casi a Riccia, 3 rispettivamente a Baranello, Campobasso, Campomarino e Toro. Altri comuni registrano 1 o al massimo 2 casi.

I guariti sono di più dei nuovi contagi e questo comporta che scende ancora il numero degli attualmente positivi in Molise, ora 846.

41 PERSONE BATTONO IL VIRUS, 11 SONO TERMOLESI

Sarà una Pasqua più serena per le 41 persone che si sono negativizzate dopo aver contratto l’infezione da Sars-Cov-2. Undici sono termolesi, mentre possono tirare un sospiro di sollievo anche 4 cittadini di Campobasso.

Guarigioni si registrano anche a Limosano, San Martino in Pensilis e Venafro (3). Due persone hanno superano il virus nei seguenti centri: Agnone, Campomarino, Montaquila, Ripalimosani, Ururi. Infine tampone negativo per i cittadini dei comuni di Acquaviva, Belmonte, Bojano, Guglionesi, Isernia, Petacciato, Vinchiaturo.

VACCINI SUPERANO LE 68MILA UNITà

Sono 68.344 i vaccini somministrati in Molise in base all’aggiornamento delle ore 18. Questa la ripartizione: 52.548 dosi Pfizer, 11.830 AstraZeneca e 3.966 Moderna. In attesa dell’arrivo di nuove forniture, al momento il Molise ha somministrato il 92.45% delle dosi consegnate.

I DATI NAZIONALI

Sono 21.932 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 331.154 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività stabile rispetto a ieri al 6.6%. Ieri c’erano stati 23.649 casi a fronte di 356.085 test.

Le vittime oggi sono 481 mentre ieri erano 501, sono state così superate le 110mila morti per Covid nel nostro Paese.

Per quanto riguarda i ricoveri, quelli in terapia intensiva oggi segnano un +23 (ieri -29) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un -245 (ieri –231) e dunque calano per il terzo giorno consecutivo.

