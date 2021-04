Sono 600 gli attuali positivi attuali in Molise. Mentre in Italia scendono sotto i 500 mila, nella nostra regione la soglia si abbassa notevolmente, complici gli ultimi giorni che hanno progressivamente ridotto il numero di nuove infezioni.

UN DECESSO, 13 PAZIENTI ANCORA IN TERAPIA INTENSIVA

Il bollettino odierno della Asrem registra purtroppo una vittima: è un uomo di 75 anni di Colletorto deceduto nel reparto di Terapia Intensiva, al Cardarelli di Campobasso. Si tratta della 497esima vittima dall’inizio dell’epidemia in Molise. Restano complessivamente 13 le persone intubate in tre diversi ospedali: 9 a Campobasso, 2 al Gemelli Molise e 2 al Neuromed di Pozzilli.

SAN TIMOTEO DI TERMOLI TORNA COVID FREE

Il San Timoteo di Termoli, invece, torna covid free. È la prima volta che accade dopo mesi. Oggi infatti è stata dimessa una persona, di Termoli, che è riuscita a superare la malattia e ha fatto ritorno a casa. Altre 2 dimissioni, entrambe dalle malattie infettive di Campobasso, hanno riguardato due persone, di Jelsi e di Trivento.

RICOVERI E DIMISSIONI IN PAREGGIO

Ci sono stati 3 nuovi ricoveri, a fronte di una giornata come quella di ieri segnata da zero ospedalizzazioni. Al Cardarelli sono stati portati pazienti da Campomarino, Lucito e Sepino. Il tasso di positività di oggi si attesta sull’ 1,6%. In sostanza 4 nuove diagnosi di positività su 258 tamponi molecolari, relative a cittadini di Bojano, Campomarino, Ferrazzano e Sepino.

Molto più alto il numero dei guariti: sono 61 complessivamente, divisi in 29 comuni della regione. 9 sono di Isernia, 6 di Campobasso, 7 di Termoli.

VACCINI, ANCHE OGGI POCO MENO DI 2MILA SOMMINISTRAZIONI

Hanno superato le 96.610 unità le vaccinazioni complessive in Molise, e oggi a fine giornata si potrebbe raggiungere quota 1.700 somministrazioni rispetto alla serata di ieri. Sono oltre 72.500 le dosi Pfizer inoculate, quasi 17.500 quelle AstraZeneca (oggi sono iniziate le somministrazioni anche al Palairino di Termoli) e più di 6.600 quelle col farmaco anti-covid di Moderna. La vaccinazione della fascia 70-79, iniziata lunedì scorso, ammonta a oltre 5.120 somministrazioni.

I DATI NAZIONALI

Sono 8.864 i casi accertati nelle ultime 24 ore in Italia dal Ministero della Salute a fronte di 146.728 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività al 6%. Ieri c’erano stati 12.694 casi a fronte di 230.116 test, per un tasso di positività al 5,5%. Le vittime oggi sono state 316, ieri erano state 251.

Per quanto riguarda i ricoveri per Covid, quelli in terapia intensiva oggi segnano un -67 (ieri -29) mentre quelli nei reparti ordinari registrano un aumento di 94 unità (ieri -452).

