Abbiamo chiuso gli occhi per un istante e il nostro piccolo bambino si è trasformato in un uomo….non chiediamo nient’altro per te se non che tu possa sorridere sempre con le labbra con gli occhi e soprattutto con il cuore. Che tu possa essere felice del passato e curioso del futuro… sei e sarai la ricchezza più grande che abbiamo avuto.. Auguri da mamma e papà.